Monsignor Bottecchi ha compiuto 90 anni

Venerdì monsignor Rino Bottecchi, per molti anni parroco del Duomo, ha compiuto 90 anni. Nella ricorrenza, in Cattedrale il vescovo Erio Castellucci alle 18 ha presieduto la messa; numerosi erano i sacerdoti concelebranti, guidati dal vicario generale, monsignor Gildo Manicardi, e i diaconi da tutta la Diocesi, che hanno voluto riunirsi intorno a don Rino ringraziando con lui il Signore per il dono prezioso della sua vita interamente donata al servizio della Chiesa di Carpi. Dopo la celebrazione, una festa a sorpresa ha accolto don Rino, in canonica, ovviamente con torta e candeline.