Montecorone non sarà più isolata In arrivo traliccio per la telefonia"

Montecorone di Zocca uscirà dall’isolamento di telefonia mobile. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale è riuscita ad avviare la realizzazione dell’infrastruttura necessaria per portare in questa frazione la connettività, sia rete che dati mobili, che da sempre è l’area bianca di Zocca, non essendo servita da nessun operatore , con grande disagio per chi ci vive e lavora. "Era fondamentale risolvere questo problema annoso – commenta il sindaco Federico Ropa -, e in campagna elettorale ci eravamo impegnati anche per fare ciò, quindi sono soddisfatto del lavoro svolto in quest’anno e mezzo".

Montecorone verrà coperta dalla rete mobile per mezzo di un traliccio alto circa 25 metri, che occuperà un’area di 40 metri quadrati in località Zocchetta e che servirà la zona a 360 gradi. Il traliccio sarà alimentato con fibra ottica, quindi ci sarà un segnale di altissimo livello, grazie all’operatore TIM, e migliorerà la connettività anche nella frazione di Montombraro e in parte del capoluogo. L’intervento sarà interamente sostenuto da Lepida, della quale il Comune è socio, per un costo di circa 25.000 euro, con risorse regionali, mentre il Comune metterà a disposizione l’area, già individuata, e collaborerà nell’iter autorizzativo e di realizzazione dell’infrastruttura. "Quando parliamo di connettività e digitalizzazione pensiamo sempre alla fibra ottica – precisa il sindaco -, ma ci sono alcune aree, in gran parte dell’appennino, dove non c’è nemmeno la linea telefonica mobile e oggi con la rete mobile è possibile dare un servizio di grande qualità ai cittadini, anche digitale". Ropa ringrazia la Giunta Comunale, l’Ufficio Tecnico del Comune e Lepida, gli abitanti di Montecorone e il cittadino privato che ha concesso al Comune l’uso gratuito ed esclusivo dell’area per l’istallazione del traliccio.

Walter Bellisi