Montefiorino, entra in servizio il nuovo medico: è la dottoressa Sorriva

E’ entrata in servizio ieri a Montefiorino il nuovo medico di medicina generale: la dottoressa Silvia Sorriva, con un incarico a tempo indeterminato.

La dottoressa ha preso il posto del team di professionisti che era stato attivato lo scorso giugno per garantire la continuità assistenziale alla popolazione. ‘L’entrata in servizio del nuovo medico -dice una nota Usl- è frutto dell’impegno messo in campo per assicurare ai cittadini un’assistenza di prossimità che vada incontro ai loro bisogni, in particolare in un’area come quella appenninica dove è più complicato spostarsi e raggiungere i presidi medici’. A proposito l’Ausl ringrazia il gruppo di professionisti che in questo periodo di transizione ha garantito il servizio di cure primarie ai cittadini. La dottoressa Sorriva svolgerà la propria attività su appuntamento nell’ambulatorio di via Casa Volpe 2 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30.

g. p.