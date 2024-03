Morto travolto in bici. Non si esclude l’autopsia

Ancora non sono stati fissati i funerali di Alfeo Toselli, il pensionato di 87 anni di Finale Emilia deceduto martedì all’ospedale di Mirandola dopo una settimana di agonia. Infatti Toselli, molto conosciuto in paese si è spento nel letto d’ospedale a causa delle terribili lesioni riportate in un incidente avvenuto la settimana scorsa. L’anziano, lo scorso 10 marzo era stato investito da un’auto, intorno alle 20.30 a Finale Emilia, mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta tra via Fratelli Bonacatti e via Libero Borsari, diretto al bar dove lo attendevano gli amici.

Alla guida del mezzo una 30enne del posto.

Nonostante le condizioni di Toselli non fossero apparse critiche, sono purtroppo precipitate nei giorni scorsi fino al decesso. L’uomo era molto conosciuto in paese: per anni aveva gestito alcuni locali cittadini. Non è escluso che la procura disponga sulla salma dell’uomo l’esame autoptico al fine di far luce sulle cause del decesso. Tutto il paese si è stretto attorno alle figlie Michela, Daniela e Barbara.