’Moschea Aperta’ tra visite e degustazioni: "Abbattere i pregiudizi"

Domenica la Moschea di Serramazzoni, in via Giardini Sud 1772, sarà aperta a tutti dalle 10 alle 18. "La moschea è di tutti, apriamo le porte, apriamo i cuori" è lo slogan scelto per l’iniziativa promossa dall’Associazione Pace e Fratellanza Serramazzoni APS. É la prima volta che su questi monti si svolge Moschea Aperta, evento che la lo scopo di "abbattere pregiudizi e conoscersi tra religioni e culture diverse". Numerose le iniziative che si svolgeranno nel corso della giornata, dagli stand trematici sull’Islam, alla mostra sul Profeta Mohammad saw, Hannè, a una prova di hijab e alla degustazione di specialità tipiche. "Moschea Aperta, che ripeteremo agni anno – spiega Khalid, referente dell’Associazione – ha lo scopo di far conoscere il luogo di preghiera e per conversare con chi verrà a farci visita. Oltre ai nostri conoscenti abbiamo inviato l’invito alle istituzioni, alle associazioni e alle scuole. Vogliamo coinvolgere la cittadinanza tutta".

Sono alcuni anni che in diverse città o paesi italiani si svolge l’iniziativa Moschea Aperta, con un buon riscontro. "Noi abbiamo partecipato ad alcuni di questi eventi – spiega Khalid – e vista l’affluenza abbiamo deciso di aprire anche la nostra Moschea per creare un solido ponte con l’esterno, per rafforzare i buoni rapporti che abbiamo con la cittadinanza, il Comune, le associazioni, con le parrocchie. La Moschea di Serramazzoni si trova in un immobile composto da varie sale, fra le quali una per gli uomini e una per le donne, oltre ad alcune utilizzate per l’insegnamento della lingua araba e di quella italiana. "Sono tre o quattro anni – spiega Khalid – che ospitiamo anche assemblee di condomini, riunioni di associazioni di volontariato, delle quali facciamo parte anche noi, sia a Serramazzoni che a Pavullo. L’evento Moschea Aperta ci aiuterà a coinvolgere sempre più persone".