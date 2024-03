Mostra a Palazzo Ducale

Rimarrà aperta al pubblico fino al 18 maggio la mostra "25-07 Francesca Zoboli e Guido Scarabottolo", inaugurata sabato scorso a Palazzo Ducale di Pavullo, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo e curata da Simona Negrini, direttrice Gallerie Civiche. Sono otto le sale che ospiteranno oltre cento illustrazioni e opere grafiche dei due artisti milanesi, per la prima volta insieme in una mostra attesissima. "25-07" è un elogio al libro e all’intrinseca relazione che esiste tra la parola e la visione. La mostra si presenta come un viaggio nell’immaginario dei due illustratori di fama internazionale; Francesca Zoboli e Guido Scarabottolo sono inarrestabili esploratori, sperimentatori, investigatori di immagini dall’indiscutibile estro creativo ed artistico, disegnatori di libri e non solo. Previste visite guidate per le scuole tutte le domeniche.