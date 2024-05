Mostra ’High Speed’, oltre ottomila visitatori

Modena, 24 maggio 2024 – Promossa da Modenamoremio, organizzata da Maria Carafoli, realizzata con la direzione artistica di Modateca Deanna e con la collaborazione per gli allestimenti di Studio Paolo Bazzani, la mostra ’High Speed – velocità e moda nel racing’ ha raccolto numerosi consensi e complimenti da cittadini modenesi e non, oltre che dai numerosi turisti presenti in città, chiudendo con 1.191 visite presso la sede dell’Ex Albergo Diurno di piazza Mazzini e ben 7.012 ingressi presso Palazzo Solmi, per un totale di 8.203 visitatori. Molto apprezzato il ricco programma di presentazioni di libri organizzate all’Ex Diurno: l’interessante incontro con Franco Nugnes e il suo libro ’Senna. Le verità’, la presentazione di ’Cuori e Motori’ a cura del Prof. Francesco Fedele e di ’L’uomo oltre il pilota’ di Matteo Orsi, la proiezione del film ’Mauro Forghieri, l’ingegnere geniale’ a cura di Frameatwork e l’emozionante incontro con Renata Nosetto per presentare ’Giù la visiera e piede a tavoletta’ e ’Giù la visiera…a rincorrer l’estate’ hanno riscontrato numerosi consensi. Entusiasta anche il pubblico delle proiezioni di film tra cui ’Senna. Senza Paura. Senza Limiti. Senza pari’, ’Ferrari: Race to Immortality’ e il film d’animazione ’Cars – Motori Ruggenti’ presso il cinema Astra e la Sala Truffaut a cura di Frameatwork di Fabio Fasulo.