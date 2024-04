Motor Valley Fest, Guida completa agli eventi e alle attrazioni su 4 ruote a Modena

dI

Tutto pronto in città per la sesta edizione del Motor Valley Fest. Ecco una guida utile per destreggiarsi nell’arco dei 4 giorni del festival tra i vari appuntamenti e le attrazioni su 4 ruote.

Semafori verdi giovedì alle ore 9.00 con il convegno inaugurale al Teatro Freni Pavarotti: sul palco, come di consueto, i vertici dei principali brand della Motor Valley insieme al Presidente e Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali. Presenti anche realtà multinazionali come McKinsey, Google, Azimut, Bosch e Pirelli per parlare più approfonditamente delle nuove sfide della Motor Valley, tra intelligenza artificiale, guida autonoma, sostenibilità e concorrenza con i marchi cinesi, sempre più competitivi nel mercato dell’elettrico. In totale continuità con quest’ultimo aspetto, alle ore 14.30 presso il Motor Valley Accelerator di via Selmi 19, si discute di stato dell’arte e opportunità per il futuro, vista l’attuale disomogeneità geografica territoriale e globale a livello di forniture di componenti e di infrastrutture. Presente Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci.

La stessa location ospiterà, venerdì dalle 9.30, un’interessante tavola rotonda sulle nuove fonti di energia, tra elettrico, idrogeno e i cosiddetti e-fuel, carburanti ecologici. Tra i relatori Mate Rimac, ceo della Bugatti-Rimac. Venerdì sera alle 19.00 e alle 21.00 alla sala Truffaut sarà proiettato "Ferrari – Race to immortality", docufilm che ricostruisce le vicende umane dei piloti della Ferrari tra gli anni ’50 e ’60. Sabato alle 19.00 alla Sala Truffaut il giornalista Stefano Ferrari presenta il suo documentario dedicato alla Maserati. Alla stessa ora in piazza Roma è previsto l’arrivo della parata delle supercar. Domenica pomeriggio sarà poi il concorso d’eleganza di Salvarola Terme a regalare il gran finale in piazza Roma con una carovana di Maserati d’epoca pronte a contendersi i premi più ambiti. Al fianco degli eventi, per tutti e 4 i giorni della manifestazione piazze e vie della città fungeranno da set per i bolidi: nel cortile d’onore dell’Accademia Militare ci sarà come sempre il Best of Motor Valley, in piazza XX settembre sarà esposta una rara Bugatti EB110 GT mentre in piazza Matteotti si potranno ammirare mezzi storici dell’Aeronautica. Protagonisti per la prima volta anche i trattori, in largo Sant’Agostino.

In piazza Roma il portale motor1.com incontrerà da venerdì a domenica alcuni protagonisti dell’automotive, tra influencer e collezionisti, e curerà il dj set nelle serate di venerdì e sabato. Da ricordare infine i test ride delle moto Energica tutti i giorni in via Piave 30. Iniziative previste anche a Formigine. Il festival ricorderà anche Ayrton Senna a 30 anni dalla sua tragica scomparsa: oltre ai richiami presenti nella mostra "High speed", giovedì alle 21 al Cinema Astra è in programma il documentario "Senna" mentre sabato alle 10 all’ex diurno Franco Nugnes presenta il suo libro dedicato al grande campione brasiliano. Infine, in piazza Mazzini saranno esposti i modelli Ducati e McLaren griffati Senna.

Tutte le info e il programma completo su motorvalley.it