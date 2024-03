Motor Valley Fest. Si scaldano i motori. Auto, eventi e incontri: "Un vero laboratorio"

di Paolo Tomassone

Abbiamo aziende economicamente sane che costruiscono le macchine e le moto più belle e più invidiate al mondo. È un dato di fatto, ma guai a darlo per scontato. Infatti chi può garantire che questo primato durerà negli anni? "Su questo dobbiamo restare concentrati, continuare a investire, attrarre nuovi talenti che consentano alle nostre imprese di continuare a produrre prodotti unici al mondo". Lo spiega l’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, che offre una nuova chiave di lettura del Motor Valley Fest. L’evento che si terrà a Modena dal 2 al 5 maggio, non sarà soltanto una vetrina per gli amanti delle due e delle quattro ruote. A sei anni dall’esordio, infatti, la manifestazione punta a trasformarsi in un vero e proprio laboratorio. Gli organizzatori stimano 70mila presenze. "In questi anni siamo maturati, ma abbiamo bisogno di crescere costantemente – spiega il sindaco Gian Carlo Muzzarelli –. Dobbiamo guardare alla nostra storia ma soprattutto a costruire una nuova storia, la storia del futuro. Bisogna essere innovativi, pronti alla ricerca, costruire prodotti unici e irripetibili, altrimenti tutto diventa più difficile". Il Motor Valley Fest sarà la prima occasione offerta a tutti gli attori in campo per mettersi alla prova sui temi più attuali e urgenti, tra tutti il bisogno di adeguare il settore automobilistico alle nuove sfide ambientali e di cogliere le sfide della transizione digitale. Se ne parlerà al convegno inaugurale, il 2 maggio, al Teatro Pavarotti, dove interverranno i rappresentanti delle istituzioni e dove verranno presentanti gli aggiornamenti sul mercato dell’high performance e lusso per le auto con una valutazione della crescita dei consumatori da parte degli studiosi di McKinsey e del settore automobilistico di Google. Ampio spazio sarà dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore della mobilità. Durante la quattro giorni le imprese del settore organizzeranno laboratori e incontri di approfondimento – i ‘Talent Talk’ – rivolti non solo ai tecnici e ai ricercatori, ma anche agli appassionati. In piazza Grande verrà allestita un’area dedicata al mondo universitario con i team e le squadre corse e con l’esposizione delle vetture di Formula Sae progettate da Unimore assieme ad altre università italiane. Per i più giovani ci sarà anche la pista di ‘F1 in Schools Italy’, la gara che mette in competizione i migliori talenti da tutta Italia.

Per ricordare il mitico Ayrton Senna nel trentennale della sua scomparsa si troveranno in mostra, tra gli altri, la McLaren Senna e tre modelli della moto della Ducati 916 Senna. Chi arriva in regione quei giorni, oltre a visitare i musei dedicati ai motori, vedrà sfilare auto storiche durante il Concours d’elegante Trofeo Salvarola Terme o potrà partecipare al corso per diventare collaudatrici, assistere a proiezioni di film in anteprima e degustare prodotti tipici. Al Museo Enzo Ferrari di Modena verrà inaugurata la nuova esposizione ‘One of a kind’ e per tutto il periodo della manifestazione verrà attivato un servizio di navetta gratuita per collegare il Museo Ferrari di Maranello e il Mef. Ma il viaggio nell’eccellenza della Motor Valley continuerà anche in televisione, con la programmazione in esclusiva nel mese di maggio di "Veloce. La leggenda della Motor Valley", un documentario realizzato da Rice Media.