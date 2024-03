Motori e tortellini, il weekend è servito

I motori e il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. Due eccellenze che faranno coppia ancora una volta oggi e domani il con il tradizionale appuntamento con “Motori & Sapori”, la manifestazione realizzata dall’Associazione “La San Nicola” e dal Comune. Questa 23° edizione dell’evento, che da sempre persegue la filosofia della promozione del territorio, sarà dedicata soprattutto alle due ruote, con l’esposizione in centro a Castelfranco di una versione speciale di moto elettrica di “Energica”, azienda modenese leader delle super sportive Made in Italy, da dare in dotazione agli agenti di polizia Locale. "Torna ancora una volta la manifestazione che vuole celebrare il nostro territorio nelle sue due chiavi più rappresentative: i motori e l’eccellenza gastronomica della città, rappresentata dal tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. Sarà come sempre una piacevole occasione di comunità dedicata alla cittadinanza, per la quale ringrazio l’Associazione ’La San Nicola’ e quest’anno anche l’azienda Energica", sottolinea il sindaco Giovanni Gargano.

Ad aprire il weekend di “Motori & Sapori” sarà stamattina ìl tradizionale raduno regionale del Vespa Club in centro a Castelfranco. Nella mattinata di sabato sarà anche aperto al pubblico il Castello di Panzano, con la possibilità per gli appassionati di veicoli storici di ammirare alcuni pezzi della straordinaria Collezione Righini. Doman i dalla mattina invece una mostra storica di due e quattro ruote riempirà corso Martiri, partendo da piazza Aldo Moro, nella quale si potranno vedere scooter nazionali quali le Vespe dei soci del Vespa Club Castelfranco, gli amici del Lambretta Club di Modena con i loro mezzi, varie moto storiche, le moto da campionato mondiale costruite negli anni settanta e ottanta dal castelfranchese Paolo Marcheselli, firmate Scuderia LGM e ancora auto storiche, maggiolini Volkswagen, automodelli e tanto altro. Dalle 12.30 sarà possibile degustare il Tortellino Tradizionale, con sfoglia tirata al mattarello e il ripieno chiuso a mano dalle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, nella ricetta tradizionale in brodo di cappone, presso la nuova show-room di piazza Garibaldi, nella formula veloce ’Tortellino + bicchiere di Lambrusco DOP’. "La San Nicola Aps e L’associazione Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia sono liete di offrire in occasione del pranzo dei Lions il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, per dare un contributo a questa importante raccolta fondi", conclude Giovanni Degli Angeli, presidente dell’Associazione ’La San Nicola’.