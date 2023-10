Mozione Far Procattivi Odori, Botta e Risposta tra Maggioranza e Opposizione

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza su una mozione del consigliere di minoranza Mirco Zanoli per chiedere al Comune una presa di posizione esplicita nel processo Far Procattivi odori. "Appellarsi a questioni tecniche, come sta facendo il Comune – critica Zanoli – per non mettere all’ordine del giorno una mozione protocollata a maggio, ventilando la possibilità di non riuscirla a discutere entro il 13 dicembre, data dell’udienza, è inaudito". Risponde il sindaco Zuffi: "Ho fatto richiesta al Tribunale di acquisire gli atti processuali. Auspico di avere le informazioni processuali quanto prima. La mozione va in ogni caso discussa in tempo utile".