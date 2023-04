Musica alla Campionaria Cinquantamila dischi e un ricordo di Dalla: la domenica in fiera

Oltre cinquantamila dischi in esposizione, circa la metà dei quali in vinile. E’ stata questa una delle novità più apprezzate dal pubblico che ieri ha visitato in Viale Virgilio l’84ª edizione della Fiera campionaria di Modena. Tanti giovani sono andati alla ricerca di dischi 33 giri. I vinili più ricercati sono stati quelli dei grandi gruppi rock degli ’70 e ’80 a partire dai Pink Floyd. Decisamente richiesti anche i gruppi italiani di musica progressive, su tutti gli Area di Demetrio Stratos. La voglia di tradizione, anche se in questo caso venuta da oltreoceano, ha trovato una entusiastica conferma anche al Radio Stella Village. Qui gli amanti dei balli country si sono ritrovati in massa (oltre cinquecento i ballerini) per divertirsi e condividere la loro passione. Ciliegina sulla torta un raduno di moto custom in cui regine sono state ancora una volta le mitiche Harley Davidson.

Oggi in programma talk show, concerti e presentazioni di libri. Al Radio Stella Village, alle 15, spettacolo di Andrea Barbi e Marco Ligabue ’Salutami tuo fratello’. Alle 18, spazio al concerto del cantante Lalo Cibelli ’Al dolce fresco delle siepi’ dedicato al suo grande e indimenticabile amico Lucio Dalla. Andrea Barbi e Marco Ligabue hanno sviluppato una divertente e innovativa formula di showcase tratto dal libro ’Salutami tuo fratello’ del cantautore correggese. Racconti, brani in acustico, battute, note vocali, tanta musica e freestyle con il pubblico. Grazie agli aneddoti arguti dell’istrionico conduttore televisivo Andrea e all’innata simpatia di Marco, lo spettacolo – già arrivato ad oltre 80 date in tutta Italia – scorre veloce e coinvolgente. ’Al dolce fresco delle siepi’ è un omaggio che il poliedrico artista Lalo Cibelli – cantante, attore e musical-performer – rende al suo amico Lucio Dalla. Un viaggio per due chitarre e voce nella poetica di Lucio, nel mondo dalliano, nella sua Bologna. Un viaggio che odora di siepi, di mare, profuma di notti con cieli stellati, di sguardi di fuoco, di madonne e crocifissi. Lalo, oltre ad essere uno dei protagonisti di ’Tosca Amore Disperato’, è stato amico di Lucio Dalla per 10 anni, collaborando a innumerevoli concerti e festival.

Da ricordare infine la doppia presentazione di opere da parte degli autori all’interno dello spazio libri allestito da Sigem Celloni Editore. Alle 16 presentazione della collana ’I manuali di Naturalmente’: una collana in cui, da più punti di vista si parla di sani stili di vita Si prosegue alle 18 con lo scrittore e giornalista Carlo Gregori, che presenta il suo romanzo autobiografico ’Ogni estate a Lubecca’: attraverso lo sguardo lucido di Carlo bambino e di Carlo adulto, riviviamo le avventure della sua infanzia.