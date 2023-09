Musica, cabaret e cultura: pronti per la Notte Gialla

"Sarà una Notte Gialla intergenerazionale, con proposte accattivanti per diverse fasce d’età: giovanissimi (e non) potranno condividere serate di divertimento nella bella cornice di Piazza Costituente". Parola di Fabrizio Gandolfi, assessore mirandolese alla Promozione del Territorio, che ha commentato con tono entusiastico il programma della Notte Gialla (in corso dall’8 settembre fino al 10), giunta alla terza edizione nella città dei Pico. Attesissimi, appunto dai più giovani, gli influencer afferenti al gruppo Webboh, la community italiana più radicata in social quali TikTok e Instagram.

"La Notte Gialla Young è un evento musicale in cui alcuni fra i web creator più affermati fanno assaporare al pubblico i tormentoni del momento", spiega Gandolfi, "e ha sempre riscontrato una grandissima affluenza di giovanissimi. Per l’occasione, saranno premiati lo spettatore proveniente dalla città più lontana, il gruppo più numeroso e, infine, chi virtuosamente abbia utilizzato il miglior rapporto fra mezzo ecologico e chilometri percorsi per raggiungere Piazza Costituente". Spazio poi al cabaret nella serata di sabato 9 settembre, con l’esibizione del comico Massimo Bagnato, celebre per le sue "boutades nonsense", capaci di ribaltare il cliché del comico moderno (notorio il suo "tormentone del braccio", tramite il quale lo spettatore è invitato ad alzare la mano quando preso in causa). Infine, domenica 10 settembre, sarà la volta del ballo liscio, con la musica del complesso "Marco e il Clan", che proporrà un repertorio tradizionale emiliano, "Speriamo di poter superare i già sorprendenti numeri del 2022, contraddistinti da numerosissimi spettatori, provenienti anche da fuori provincia", afferma l’assessore Gandolfi, "si tratterà di grande occasione di promozione della nostra città e del centro storico". Non solo intrattenimento, ma anche cultura, come spiega l’assessore Marina Marchi: "Mirandola prosegue il suo percorso come ‘Galleria a cielo aperto’. Inserendosi all’interno delle iniziative in programma per la Notte Gialla, tredici artisti locali si cimenteranno nella riproduzione artistica di altrettanti scorci del nostro centro storico".

Marcello Benassi