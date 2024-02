Musica e gastronomia per San Valentino

San Valentino torna a far innamorare Formigine con una giornata organizzata da Proform con il patrocinio del Comune di Formigine. L’appuntamento è mercoledì 14 febbraio dalle 9 alle 20 in centro storico, dove verranno allestiti gli stand dei commercianti, il mercatino arti e mestieri e i banchi gastronomici dolci e salati per degustazioni alimentari. Dalle 17 alle 20 sulle mura del Castello verranno proiettate le fotografie degli innamorati più famosi. Come ogni anno, sarà presente anche l’immancabile panchina degli innamorati, dove poter scattare una foto romantica con lo sfondo del Castello mentre per le vie del centro musica d’amore a filo diffusione e animazione.