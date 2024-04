Navette elettriche per i dipendenti. Nuovo servizio da lunedì alla Ferrari

Da lunedì Ferrari attiva un nuovo servizio di navette elettriche riservato ai dipendenti della sede di Maranello, che collegherà gli ingressi dello stabilimento con i parcheggi più distanti, ovvero i multipiano di Via Grizzaga presso il Terminal Bus e il parcheggio di via 8 marzo. Il servizio mitigherà sensibilmente l’impatto dei mezzi privati dei dipendenti sul sistema di parcheggi pubblici locali. Le due navette saranno operative dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 circa e dalle 17,15 alle 20,30 circa, e potranno trasportare fino a 1800 passeggeri al giorno. "L’iniziativa – scrive la casa del cavallino – rientra in un quadro più ampio di progetti attraverso cui Ferrari dimostra la propria attenzione verso territorio e ambiente".

"Questa iniziativa – commenta il sindaco Luigi Zironi – rientra tra le azioni utili ad alleggerire, nelle aree residenziali limitrofe alla fabbrica, la pressione esercitata dalle auto del personale in forza alla Ferrari. Grazie alle navette, infatti, per chi utilizza il bus sarà più facile raggiungere gli ingressi più distanti dal Terminal, e allo stesso tempo per chi usa l’auto sarà favorita la sosta nei grandi parcheggi lontano dalle zone residenziali".