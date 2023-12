Nel nome della donna. Canzoni, video e racconti per ricordare Mia Martini

Uno spettacolo per gridare "No alla violenza contro le donne" attraverso il percorso di un’artista che ha saputo improntare la sua vita professionale e di donna ad un grande spirito di libertà e indipendenza da tanti stereotipi comuni. "Come un fiore raro" è il titolo dello spettacolo voluto per celebrare la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne", dall’assessora alle pari Opportunità Federica Luppi e dal Comune di Mirandola. "Attraverso la vita di "Mimì" (Mia Martini) – afferma Luppi – manteniamo alta l’attenzione su un fenomeno in preoccupante crescita". Lo spettacolo giovedì 14 alle 21 si terrà all’auditorium Montalcini, proponendo nell’arco della serata racconti, canzoni e video dedicati alla memoria di questa cantante, Mia Martini, con testi di Davide Giandrini. Sarà un viaggio alla scoperta della vita artistica dell’indimenticabile Mimì. Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione.

a. g.