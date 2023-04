"Nessuno strappo, i nostri vigili rimarranno nel corpo unico"

A margine di una lunga discussione andata in scena giovedì sera, il consiglio comunale di Pavullo si è espresso a favore del rinnovo della convenzione per la gestione del Corpo unico di polizia locale. Nessuno ‘strappo’, dunque, come nel caso di Serramazzoni e Riolunato (da oggi fuori dal Corpo unico), ma da parte di tutti i consiglieri intervenuti sono emerse diverse richieste di rivedere alcuni accordi della gestione.I l voto è stato di 11 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Perché un corpo unico può ancora avere senso oggi?

E’ stato direttamente il sindaco Davide Venturelli a spiegarlo: "Perché la Regione premia anche economicamente (contribuendo a circa 60mila euro ogni anno, ndr) le gestioni associate e poi perché, negli ultimi anni, siamo riusciti a portare a casa dei risultati importanti dal punto di vista del parco macchine e delle dotazioni materiali. Ad esempio, è stato completato un progetto ad anello sul nostro territorio con una rete capillare di telecamere TargaSystem e di videosorveglianza. Ciò ha portato ad una riduzione significativa del numero di furti, che erano una piaga terribile". Lo stesso Venturelli, però, ha indicato diversi temi su cui in Unione bisognerà lavorare per ritrovare armonia: "E’ inutile lamentarsi e darsi addosso senza aver provato a far nulla pur di migliorare le cose - ha sottolineato il Sindaco -. Certo, in Unione ci sono dieci comuni e mettere tutti d’accordo non è semplice, ma prima di uscire è necessario ripensare politicamente l’Unione stessa con un programma condiviso che comprenda anche le gestioni associate. Per questo, la nostra politica è di rimanere all’interno del Corpo unico, a patto di dare un segnale forte". Tra i due voti contrari, c’è stato quello del consigliere Daniele Iseppi: "Penso che Pavullo sia il più penalizzato dell’Unione, visto che abbiamo un agente ogni 1800 abitanti, mentre Sestola ne ha uno ogni 700. Chi ha trattato per il rinnovo della convenzione ritengo non abbia fatto gli interessi di Pavullo".

