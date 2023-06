Nidi esternalizzati, sit in delle lavoratrici: "Avanti con la protesta"

"Esattamente un anno dopo, ci siamo radunati di fronte al municipio di Medolla, per dire di no a una decisione che, oggi come allora, riteniamo profondamente ingiusta per le lavoratrici e la pubblica istruzione". Lo afferma Veronica Marchesini, sindacalista di FP CGIL, commentando la protesta di martedì, quando il consiglio di Ucman ha deliberato il via all’esternalizzazione dei nidi ’Le Farfalle’ di San Prospero e ’Hakuna Matata’ di San Felice. "Per il 20222023, una convenzione con Asp ha consentito di mantenere in ambito pubblico i 4 nidi: San Prospero, ’Hakuna Matata’ di San Felice, Concordia e Mirandola", ha spiegato Marchesini, "ma ora le prime due strutture verranno privatizzate con gara d’appalto, mentre a Mirandola resterà pubblica solo la sezione lattanti de ‘Il Paese dei Balocchi’. Concordia dovrebbe rimanere in Asp fino al 2028". Una prospettiva irricevibile per il sindacato. "Ci è stato comunicato che Ucman ha la volontà di assumere nove unità per i nidi di Concordia e San Felice", conclude Marchesini, "ma non ci basta. Abbiamo richiesto presso la prefettura la procedura conciliativa, la protesta non si ferma".

Marcello Benassi