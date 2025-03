Nidi, via libera alle iscrizioni. A bando ci sono 812 posti : "Nuova sezione al Forghieri"

A partire da oggi e fino al 17 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi d’infanzia comunali, di Fondazione Cresciamo, appaltati e convenzionati.

Dopo l’aumento di 153 posti avvenuto negli ultimi anni, anche grazie alla misura regionale per l’abbattimento delle liste di attesa, per l’anno scolastico 2025/2026 i posti al nido aumentano ulteriormente. Come già annunciato dall’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, da settembre saranno disponibili 28 posti in più grazie all’apertura di una nuova sezione lattanti al nido comunale Forghieri e a ulteriori 15 posti in servizi educativi convenzionati. Dal 2019 ad oggi i posti al nido, complessivamente, sono passati da 1.447 a 1.628 con un incremento totale di 181 posti.

"La scelta di aumentare i posti al nido, i cui costi sono quasi completamente a carico degli enti locali, anche in un generale quadro di tagli statali – afferma l’assessora – vuole essere, innanzitutto, una risposta ai bisogni delle famiglie e quindi alla richiesta che registriamo ogni anno, a conferma anche del valore educativo e formativo che le famiglie riconoscono ai nostri servizi educativi".

A Modena la percentuale di copertura rispetto al numero di bambini residenti in fascia di età di nido (3.720 al 31 dicembre 2024) è del 45 per cento rispetto ai posti pubblici e convenzionati e raggiunge il 59 per cento se si considerano anche i posti privati. "Una percentuale nettamente superiore rispetto agli standard italiani e in linea con le indicazioni europee", ha continuato Venturelli ricordando che procedono anche i lavori per la realizzazione del nuovo nido Magenta da 60 posti. Dei 1.628 posti che costituiscono oggi la rete cittadina pubblica e convenzionata dei servizi educativi 0/3 anni, i posti che verranno messi a bando, al netto di quelli già assegnati dagli anni precedenti e quindi occupati da bambini che stanno frequentando il nido d’infanzia, sono in tutto 812, dei quali 182 lattanti (destinati ai bambini nati nel 2024), 454 medi (per i nati nel 2023) e 176 grandi (nati nel 2022).

Per l’anno scolastico 2025/2026 possono presentare domanda d’iscrizione al nido i bambini nati nel 2023 o che nasceranno al 31 ottobre 2025, residenti con almeno un genitore nel Comune di Modena e in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie. Saranno accolte anche le domande presentate dopo la scadenza del bando e comunque entro il 30 giugno, ma andranno in coda a quelle arrivate nei termini. Infine, anche i bambini non residenti sul territorio comunale possono presentare domanda di ammissione; la loro richiesta verrà però presa in considerazione solo dopo aver soddisfatto quelle dei residenti nei termini e fuori termine.

Dei 812 posti a bando, tra part time e tempo pieno, 225 sono nei dieci nidi comunali, 125 nei cinque nidi della Fondazione Cresciamo e 462 nelle 35 strutture appaltate e convenzionate che compongono il sistema integrato 0-3 anni. La maggior parte, cioè esattamente 454 posti, sono destinati ai bambini nati nel 2023; 182 sono per i nati nel 2022 e 176 per i nati nel 2024 o che si prevede nasceranno entro il 31 ottobre 2025 che, pertanto, dovranno scegliere strutture con la sezione lattanti. Le domande vanno presentate on line tramite compilazione del modulo (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione).