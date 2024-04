"Nirano è isolata, così non funziona"

"Nirano è abbandonata a se stessa, isolata da tutto". L’allarme lo lancia Matteo Orlandi della lista civica fioranese ‘Uniti per crescere’, lamentando le condizioni in cui versa la frazione, in particolare per quanto riguarda il pessimo stato di manutenzione della strada che conduce alla chiesa, "a tutt’oggi al limite dell’agibilità". Non sono bastate, fanno sapere i civici di ‘Uniti per crescere’ le numerose segnalazioni fatte dai cittadini agli uffici competenti: "l’amministrazione non è intervenuta e non interverrà e si trat di raccogliere, come lista civica, le preoccupazioni degli abitanti della frazione più piccola del territorio che si sentono abbandonati".

Paradossalmente, fanno notare gli aderenti alla lista che sosterrà, alle prossime elezioni, il candidato di centrodestra Giuseppe Manfredini, Nirano sarebbe anche la zona più bella, "perché inserita nella zona delle salse e meta di centinaia di visitatori", ma è "inaccettabile la poca considerazione di cui gode da parte dell’attuale amministrazione: il trasporto pubblico non arriva, l’illuminazione è precaria, le reti cellulari non funzionano del tutto. In compenso – la constatazione – arrivano spesso le frane, ma servono anni prima di ripristinare le strade dissestate, che invece dovrebbero rendere la zona più accessibile"