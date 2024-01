Noi Moderati,. Giacomo Albicini nuovo coordinatore

Il coordinatore regionale di ‘Noi Moderati’, Francesco Coppi, in accordo con il coordinatore provinciale Manuela Spaggiari ed i vertici nazionali del partito, ha nominato Giacomo Albicini coordinatore per la città di Carpi. "Giacomo è un giovane ben conosciuto in città, attivo nell’imprenditoria, impegnato nel mondo sociale. Siamo convinti che, con il suo operato, ‘Noi Moderati’ sarà protagonista anche a Carpi, dove possiamo vantare tra l’altro numerosi iscritti ed un solido gruppo di dirigenti locali", sottolinea Coppi. "Mi metterò subito al lavoro in vista delle elezioni amministrative di giugno – prosegue Albicini - dove ci presenteremo naturalmente nella coalizione di centro-destra, con l’auspicio di cambiare finalmente il volto politico di questa città. Contatterò i responsabili cittadini dei partiti alleati, cercando pure un dialogo, mi auguro fruttuoso, con tutti gli altri movimenti civici che si riconoscono nell’area di centro".