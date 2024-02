"Non sono perfetto, ma accogliente". Il kit contro le barriere nei negozi

Consegnato ed istallato ieri, presso l’Erboristeria Fresia in piazza Libertà, il primo kit del progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente", un progetto di inclusione sociale che coinvolge cittadini, turisti, city users con disabilità e operatori commerciali. Sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Personae 2021, con capofila il Comune di Sassuolo, il progetto muove il primo passo concreto con la consegna andata in scena ieri. "Questo – spiega l’Assessore al Commercio Massimo Malagoli – è solo il primo kit, ma altri sei sono pronti per la consegna e diversi altri esercizi commerciali hanno aderito a questo percorso che punta all’inclusione ed al superamento delle barriere architettoniche molto presenti in centro e che limitano le possibilità di chi soffre di problemi di deambulazione o di disabilità in genere". Il kit consegnato all’Erboristeria Fresia è composto da una vetrofania che permette la riconoscibilità del negozio accogliente, da una rampa mobile richiudibile in poco spazio e facilmente trasportabile e da un campanello esterno (wi-fi) di chiamata da collocare all’ingresso dell’esercizio. "Mi auguro – l’auspicio di Malagoli – che sempre più realtà cittadine, che si trovano con barriere architettoniche che limitano o addirittura impediscono l’accesso a chi soffre di disabilità, aderiscano per rendere la nostra città sempre più aperta ed inclusiva".

Tra le realtà coinvolte da ‘non sono perfetto ma sono accogliente’, oltre al Comune, il Comitato Commercianti Centro Storico e le associazioni di categoria (CNA, Confcommercio, Confesercenti, Lapam) anche Anffas, Cerpa Italia, Concresco, Fuori Campo 11, Meteaperte, Modenaamoremio, Nuova Cerform, Pro Loco Sassuolo, Stars & Cows.