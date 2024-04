Nonantola, l’associazione festeggia il suo 65esimo anniversario

Ieri, in occasione della Festa del Donatore, l’Avis di Nonantola alla presenza della sindaca, e dei presidenti Avis regionale e provinciale, ha celebrato il 65° anno di Fondazione. Dopo il trasferimento alla Rotonda Avis di via Fossa Signora accompagnati dalla banda, la deposizione della corona a perenne ricordo dei donatori defunti, e la celebrazione della messa in Abbazia, il corteo si è trasferito nei capannoni della Polisportiva per il pranzo e la premiazione dei soci donatori benemeriti.

Una lunga storia quella dell’Avis nonantolana, iniziata il 27 settembre 1959, col primo presidente Giacomo Tavernari, cui succederanno nel tempo: Geppe Bertoni, Amedeo Scacchetti, Franco Casoni, Corrado Piccinini, Maria Cristina Filippini e Romano Ghelfi, attualmente in carica. L’associazione s’impegna con tutte le proprie forze a far crescere se stessa e a promuovere le sue finalità quali, il dono e la raccolta del sangue ed emoderivati, raggiungendo anche nel corso del 2023 grandi risultati.

Gian Luigi Casalgrandi