Note di stelle in piazza XX Nel salotto a cielo aperto un mese di suggestivi concerti

‘Note di stelle’, piazza XX settembre diventa un salotto a cielo aperto illuminati da luci scintillanti. Per viverlo al meglio, Modenamoremio invita anche quest’anno i modenesi a partecipare a ‘Note di stelle’, rassegna di successo ormai attesissima, che anima la piazza con musica e letteratura. Il programma 2023 prevede quattro serate musicali di martedì dalle 21, che inizieranno il 6 giugno con ‘SoleDonne’, spettacolo narrato, suonato e cantato dal vivo presentato da Gus Savino. A seguire il 13 giugno con ‘Mi ritornano in mente. Tributo a Mogol e Lucio Battisti’, i Nessun Rumore rivisitano alcuni tra i maggiori successi dei due grandi interpreti della canzone d’autore italiana. Il 20 giugno Lalo Cibelli presenta ‘Al dolce fresco delle siepi. Tributo a Lucio Dalla’, un viaggio nella poetica e nel mondo di Lucio, nella sua Bologna, mentre il 27 giugno ci sarà ‘La Mercury racconta i Queen’, lo spettacolo che vede i Queen suonati dal vivo e raccontarti attraverso aneddoti divertenti e curiosi, con Francesca Mercury, Giacomo Voli e Nik Messori. In aggiunta ai quattro marrtedì in programma, mercoledì 21 giugno si terrà, in occasione della Festa Europea della Musica, il concerto del giovanissimo cantautore modenese Alberto Conti. Di più, anche quest’anno ‘Note di stelle’ sarà anticipata da quattro presentazioni di libri nel cortile interno di Palazzo Carandini, in via dei Servi 5, alle 18. Venerdì 9 giugno verrà presentato il libro ‘L’attenzione e la grazia. Esperienze di comunicazione nelle cure palliative precoci in oncologia ed ematologia’, di Elena Bandieri, Mario Luppi e Leonardo Potenza, alla presenza del vescovo Erio Castellucci. Martedì 13 giugno sarà la volta di ‘Seppellitemi a Misurina’ di Alberto Cirelli, thriller in cui le vite di un giornalista in crisi e di un misterioso personaggio che si è ritirato sulle Dolomiti si intrecciano. Martedì 20 giugno, poi, Riccarda Riccò presenterà il suo libro ‘La conoscenza di Sofia’ e, infine, chiuderà la rassegna letteraria martedì 27 giugno ‘Il ritorno del mostro di Modena’ di Luigi Guicciardi. "Sono eventi molto amati dai cittadini modenesi e da tanti turisti, - ha spiegato l’assessore al centro storico Andre Bosi - che aspettano questo appuntamento ormai consolidato. Per questo, riuscire a organizzare una programmazione così di qualità e così apprezzata ogni anno è un evento importante per una piazza importante come questa, ma anche per tutto il centro storico. Modena è una città che negli ultimi anni ha riscoperto tantissimo il proprio potenziale sia in chiave turistica che di valorizzazione delle proprie bellezze: il nostro patrimonio storico, artistico e culturale, le strade, i palazzi, i musei, le chiese costituiscono sicuramente un valore aggiunto di bellezza e quindi di opportunità per tutto il centro storico". La rassegna è sostenuta dal Banco Bpm e pratocinata dal Comune di Modena. Il programma completo è consultabile sul sito www.modenamoremio.it.

Sofia Silingardi