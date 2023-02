"Notti più sicure con due pattuglie private"

Un altro tassello si aggiunge alla ’svolta’ sulla sicurezza che la giunta di Mirandola aveva promesso in campagna elettorale: è stata ampliata la presenza delle guardie giurate notturne in città. "A supporto dell’intenso lavoro dei corpi di Polizia di stanza sul territorio, è stato allargato il perimetro di competenza della vigilanza privata, aggiungendo il presidio di nuove strutture pubbliche e di interi quartieri nel capoluogo e frazioni, al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità", spiegano dal Comune. Nello specifico si è optato per un netto implemento della mappatura – da parte della vigilanza privata già attiva nel distretto mirandolese, ovvero La Patria – degli edifici comunali, che passano da 4 a 31, e che porterà l’istituto incaricato a percorrere circa 150 chilometri di territorio comunale ogni sera, sette giorni su sette per dodici mesi. Un tragitto, contraddistinto dalla sorveglianza di obiettivi semplici (nei quali il campo visivo è garantito dal passaggio esterno) e complessi (ovvero che necessitano che l’operatore completi l’operazione con l’ingresso nella struttura o comunque nell’area antistante) sorvegliati grazie all’ausilio di due pattuglie, che al contempo vigileranno su intere vie e quartieri cittadini. "Specifico – spiega l’assessore Roberto Lodi – che il compito delle guardie giurate è quello di segnalare eventuali episodi in cui dovessero imbattersi durante il turno, chiamando le forze dell’ordine, nel rispetto dei ruoli. La vigilanza privata controlla i vari obiettivi (uffici comunali, scuole, palestre, etc) ma negli spostamenti da un punto all’altro, frazioni comprese, può appunto fare segnalazioni. Si tratta di un occhio in più sulla città, tra l’altro un occhio esperto".

E’ quindi una attività complementare alle forze dell’ordine: in caso di movimenti sospetti, infatti, sarà automatica la segnalazione a chi poi, materialmente si occuperà della pubblica sicurezza. "La polizia locale è attiva anche di notte, ma solo fino a un certo orario e in alcuni giorni della settimana – precisa l’assessore – la segnalazione della guardia giurata arriva comunque al 112 e poi sarà assegnata alle forze dell’ordine presenti e più vicine". Un deterrente, insomma, per vandalismi e furti: "Ciò andrà a integrarsi con le nuove telecamere che sostituiranno quelle ormai oblsolete, per cui sarà fatta una gara europea per un investimento che si aggira sul milione di euro", spiega. Per quanto riguarda invece la vigilanza privata, l’investimento è di 33mila euro per un anno: "Comprende anche le migliorie apportate sui sistemi antintrusione ed il potenziamento del ponte radio che collega la ditta di vigilanza con gli allarmi dei singoli edifici".

val. b.