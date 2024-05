Novi Sad, l’idea di Costetti : "Lo riqualificano i giovani"

Politiche giovanili che mettano davvero al centro i giovani, con iniziative che partano da loro per migliorare la comunità. È questo il fulcro del messaggio lanciato dalla candidata a sindaco di Modena Chiara Costetti, che con la sua lista ’RespiriaMo aria pulita’ ha deciso di scendere in campo. Appuntamento ieri al Novi Sad, zona sulla quale, secondo l’avvocato modenese, bisognerebbe intervenire con dei progetti giovanili che ridiano dignità a quest’area abbandonata a sé stessa: "Oggi ci siamo trovati vicino al parco Novi Sad perché questa è una zona simbolicamente importante, dal momento che si trova al centro di vari poli culturali: abbiamo delle scuole, come Barozzi, Sacro Cuore e il Corni; c’è l’università, il Pala Molza e dunque una concentrazione enorme di ragazzi che ogni giorno attraversano il parco. Attualmente, lo sappiamo, l’area è degradata, e noi come lista vogliamo sviluppare dei progetti per riqualificarla. L’idea secondo noi vincente è quella di fare parlare i giovani: sono loro, attraverso iniziative scolastiche, programmi universitari, proposte al Comune, che devono inviare all’amministrazione le proprie idee per riqualificare tutto il parco Novi Sad. Se saremo in grado di mettere i giovani al centro, ascoltando le loro idee per ridare vita a quest’area, siamo sicuri che otterremo dei grandi risultati". La riqualificazione secondo la Costetti deve dunque partire da proposte quali la creazione di un hub dove studiare, locali dove prendere un aperitivo e ascoltare la musica; giochi per bambini e attrezzature sportive, piste ciclabili e aree verdi curate.