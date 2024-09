Numeri record per gli asili nido: "Da noi un totale di 395 bambini"

Ci sono numeri record quest’anno per le iscrizioni agli asili nido dell’Unione Terre di Castelli, mai registrati prima d’ora. A confermarlo è il presidente di Asp (azienda per i servizi alla persona), Marco Franchini, all’indomani della visita in alcuni nidi d’infanzia che ha effettuato in diversi comuni in compagnia del nuovo assessore alle Politiche scolastiche dell’Unione Terre di Castelli e sindaco di Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini. Franchini e Tagliavini hanno visitato i nidi di Castelnuovo "Azzurro" e "Libro viaggiante" e Montale "La casa viaggiante" insieme a Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca di Castelnuovo Rangone con delega a Welfare e politiche per le famiglie e Antonia Zagnoni, assessore con delega alle Politiche scolastiche ed educative. Si sono poi recati al nido "Arcobaleno" di Castelvetro con l’assessore alla scuola Barbara Paltrinieri, al nido "Le Margherite" di Spilamberto con Carlotta Acerbi, assessore con delega a scuola e istruzione; al nido "Cappuccetto Rosso" di Vignola con l’assessore all’istruzione Daniela Fatatis, e, infine, al nido "Scarabocchio" di Savignano sul Panaro insieme ad Antonella Gozzi, assessore con delega a Istruzione e servizi scolastici. Nei prossimi giorni è prevista anche la visita al Piccolo Gruppo Educativo "Piccole Mani" di Montese.

"I nidi d’infanzia Asp – spiega Franchini – hanno aperto ieri l’anno educativo e accoglieranno un totale di 395 bambini, proseguendo il trend di crescita registrato negli ultimi anni (anni educativi 2023/2024 – 367; 2022/2023 – 345; 2021/2022 - 257) raggiungendo il massimo delle sezioni aperte e della disponibilità di posti. Da segnalare anche l’incremento dei bambini che frequenteranno i servizi a tempo pieno, che oggi supera abbondantemente il 50%, rispetto al part-time. Sono 83 tra educatrici e collaboratrici vanno a formare la squadra educativa".

Tagliavini ha aggiunto: "Ci tenevo personalmente a portare i saluti a bambini, educatrici e famiglie. È stato bellissimo scoprire i nostri nidi e incontrare le persone che ci lavorano con passione. Insieme, creeremo un anno scolastico indimenticabile. Auguri a tutti!".

m.ped.