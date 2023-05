Nuovi alberi grazie a Rotary e Italcer

Si è tenuta ieri – presso il parco ’Vittime delle Foibe’ di Fiorano Modenese – la cerimonia ufficiale di presentazione del progetto di service promosso dal Rotary Club di Sassuolo e realizzato grazie al contributo di Italcer Group. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Fiorano Francesco Tosi insieme a tre assessori, il presidente del Rotary di Sassuolo Francesco Melandri con alcuni soci del club tra i quali Gianfranco Sassi in rappresentanza del gruppo ceramico Italcer. Il progetto consiste nella piantumazione di 12 alberi di medio fusto e del relativo impianto di irrigazione. La scelta del parco pubblico ’Vittime delle Foibe’ è data dal fatto che l’area, in parte già piantumata, presenta comunque ampie zone prive di essenze arboree e ciò in estate rende il parco molto soleggiato e meno fruibile. Inoltre, il parco è attrezzato con giochi per bambini e attualmente ospita anche un gioco inclusivo donato qualche anno fa dallo stesso Rotary di Sassuolo. Questa piantumazione porterà, nel tempo, ad assorbire fino a quasi 2.300 chili di anidride carbonica all’anno.