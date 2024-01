Nuovi giochi inclusivi al parco

Domani alle 10,30, alla presenza degli amministratori locali, saranno inaugurati nuovi giochi inclusivi installati nel Parco di via Nievo, nel quartiere Brodano. Grazie a risorse provenienti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, è stata creata una specifica area gioco inclusiva composta da 42 metri quadrati di pavimentazione antitrauma in gomma, un’altalena ad amaca oscillante, una casetta con tetto con pannelli tattili e un gioco a molla a quattro posti. I giochi sono stati installati dalla ditta Proludic di Alessandria, specializzata in questo tipo di attrezzatture ludiche. "La necessità di adeguare il parco di via Nievo – commenta la vicesindaca Anna Paragliola - ci era stata segnalata dagli stessi residenti. Siamo quindi soddisfatti di poter consegnare al quartiere nuove attrezzature ludiche inclusive".