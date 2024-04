Nuovo centro socioriabilitativo. Aule, sale relax e laboratori: 25 posti per aiutare i più fragili La struttura ’Mosaico’, inaugurata in via Forghieri, è un sostegno per le famiglie con persone disabili "Risponde ai bisogni sociali in crescita". Gestione affidata alla Gulliver, servizi personalizzati per ogni utente.