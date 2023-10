Nuovo parroco a Pievepelago e Tagliole

Doppia nomina alla guida della parrocchia di Pievepelago e di Tagliole. L’arcivescovo-abate Erio Castellucci ha nominato don Jogy Kavungal Kochudevassy (nella foto, da tutti conosciuto come don Giacomo) collaboratore parrocchiale e don Stefano Violi amministratore parrocchiale delle comunità della Beata Vergine Assunta in Pievepelago (compresi santuari di Monticello e Modino) e della Natività di Maria Santissima in Tagliole (Lago Santo). Don Stefano Violi, 51 anni, ordinato presbitero nel 2001, è Vicario Episcopale per l’ambito amministrativo, parroco di San Giovanni Bosco e direttore della Città dei Ragazzi, mentre don Jogy Kavungal Kochudevassy, di 42 anni, è stato ordinato nel 2009 nella diocesi di Bijnor in India e presta servizio nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in qualità di sacerdote "Fidei donum".

Don Giacomo già da due anni (dopo l’improvvisa scomparsa del precedente parroco don Ferruccio Albergucci) affiancava a Pievepelago don Luciano Benassi (parroco di Fiumalbo) che in questo biennio ha seguito anche Pieve e Riolunato. Dalle popolazioni locali sono già stati espressi molti ringraziamenti a don Luciano e tanti ‘benvenuto’ a don Giacomo.

g.p.