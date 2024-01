Obiettivo: accogliere ed educare

La comunità Atlante è una struttura residenziale per minori stranieri non accompagnati maschi dai 16 ai 18 anni.

La Comunità è autorizzata al funzionamento per una capacità ricettiva di 30 posti in regime di pronta e prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA) di sesso maschile in carico al comune di Modena.

Si propone di offrire efficaci risposte ai bisogni dei minori, tenta di dar loro un ambiente protettivo ed accogliente che permetta di rafforzare la propria individualità e di favorisca al processo di crescita.

L’equipe si impegna a osservare le caratteristiche personali del minore appena giunto in Italia; favorire l’acquisizione delle competenze necessarie alla cura del sé, dei propri beni e dell’ambiente circostante; favorire l’orientamento nel contesto sociale; supportare il minore per l’assistenza sanitaria e legale concernente permesso di soggiorno e/o passaporto; dare in dotazione al ragazzo, l’abbigliamento ed i prodotti per la cura di sé.

Durante la permanenza vengono svolti gruppi di confronto settimanale con il responsabile e gli educatori, oltre ai colloqui individuali.