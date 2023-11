Occupabilità, un aiuto a fare ’Gol’

Un successo il programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, una delle azioni previste dal Pnrr (Missione 5, componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Nei dati di monitoraggio pubblicati dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, emerge che in poco più di un anno dall’inizio del programma nazionale di occupabilità (GOL) sono state oltre 100mila le persone seguite da esperti del mercato del lavoro, accreditati pubblici e privati. E di queste sono quasi 30mila quelle che nei primi nove mesi del 2023 hanno ottenuto un contratto di lavoro in Emilia-Romagna grazie a GOL: circa la metà hanno iniziato il lavoro entro 6 mesi dall’inizio del programma; il 72% dei lavoratori ha firmato un contratto a tempo determinato. Si tratta di persone con ammortizzatori sociali o altri strumenti di sostegno al reddito, giovani, donne, persone con disabilità, over 55, lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi e persone disoccupate da più di sei mesi. Il 64% delle persone prese in carico con GOL è stato valutato pronto al reinserimento lavorativo, quindi senza necessità di percorsi di formazione. Per il 23% è stata individuata invece la necessità di un percorso di aggiornamento professionalizzante di breve durata. Per l’8%, poi, si è reso necessario un percorso intensivo. Per una piccola parte di lavoratori più vulnerabili, circa il 6%, si è ricorso alla rete dei servizi territoriali. L’Emilia-Romagna pubblicherà ogni mese sul sito dell’Agenzia per il Lavoro l’andamento del Programma Gol, con i risultati raggiunti in evidenza. Per approfondire visita la sezione dedicata: https:www.agenzialavoro.emr.itcittadinipartecipare-al-programma-gol-garanzia-occupabilita-lavoratori