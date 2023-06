Oggetti smarriti, in vendita quelli non aggiudicati all’asta

Non si arrende, il Comune. Dopo aver messo all’asta i beni smaltiti e rinvenuti sul territorio, ottenendo circa 22mila euro devoluti in beneficenza, ci riprova, mettendo in vendita anche i quattro lotti che nessuno ha acquistato in occasione dell’incanto di sabato scorso.

Si tratta di alcuni telefoni cellulari, di un cuscino riscaldato e massaggiante, oltre che di una bicicletta a pedalata assistita (nella foto), disponibili, per chi volesse acquistarli, presso l’Economato comunale con prezzi che vanno dai 10 euro per i cellulari ai 100 della bicicletta, passando per i 50 euro richiesti per il cuscino. Nessuno li ha voluti, sabato, ma se qualcuno ci volesse ripensare non deve fare altro che recarsi, entro il 15 giugno prossimo, presso l’ufficio economato di via Fenuzzi.

Anche in questo caso il ricavato – si compra versando quanto richiesto, dietro rilascio di regolare ricevuta da parte dell’economo comunale – va in beneficenza, ad Ass.S.De., associazione sassolese che si occupa di sostegno alle demenze.