Oltre 200 bambini cittadini onorari

Oltre 200 bambini figli di migranti diventano cittadini onorari di Modena.

Domani in Galleria Europa, al piano terra del Municipio, si svolge la nuova edizione di Bambin@=Cittadin@ con il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati nel 2013 da famiglie migranti residenti in città, che a Modena hanno concluso un ciclo di studi e ai quali ora viene riconosciuto un titolo.

L’iniziativa, spiegano dal Comune, si svolge in modalità mista con due classi in presenza e oltre una cinquantina collegate in diretta streaming dalle scuole.

Il programma della mattinata di conferimento delle cittadinanze onorarie prevede l’arrivo delle classi accolte dalle autorità in piazza Grande alle 9.30 e lo svolgimento dei lavori in Galleria Europa dalle 10 alle 11.

Interverranno alla cerimonia che segna una tappa fondamentale per questi bambini, che attendono con emozione la giornata, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti, oltre ad alunni presenti e in collegamento on line.