Omaggio al patrimonio Unesco. Spettacoli, visite e installazioni per scoprire i nostri tesori

Spettacoli, installazioni sonore e laboratori per ragazzi tra piazza Grande, Cattedrale e Ghirlandina. Sono già quasi tutti prenotati i posti disponibili sul portale visitmodena.it per partecipare ai percorsi guidati ai Musei del Duomo, alla Cattedrale e alla Ghirlandina in programma fino a domenica 8 ottobre, in occasione dei tre giorni di ‘Modena patrimonio mondiale’, l’evento annuale dedicato alla scoperta delle meraviglie architettoniche e artistiche del sito Unesco di Modena. La manifestazione, un percorso emozionante nel cuore di Modena "come non lo avete mai visto", è stata inaugurata ieri mattina nel Lapidario dei Musei del Duomo alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del vicario generale monsignor Giuliano Gazzetti, di Francesca Piccinini, direttrice del Museo civico e responsabile del Coordinamento Unesco, di Valter Malosti, direttore di Emilia Romagna Teatro Ert Teatro nazionale, e di Giovanni Bertugli, dirigente del servizio Turismo del Comune di Modena.

"È un evento – ha sottolineato il sindaco Muzzarelli, aprendo il programma – che tiene insieme le radici della nostra città, dando valore a uno dei siti Unesco più belli al mondo di cui siamo molto orgogliosi, e il suo futuro anche grazie alla capacità di integrare e contaminare espressioni artistiche e linguaggi diversi. Modena sta diventa una città turistica a pieno titolo e progetti come l’ampliamento dei Musei del Duomo o come questo evento contribuiscono a dare sostanza a questa nuova dimensione della città che stiamo costruendo passo passo, aumentando l’offerta, garantendo servizi e portando Modena sempre più all’attenzione nazionale e internazionale". Il programma propone due installazioni sonore nei Musei del Duomo, create appositamente dal sound designer Gup Alcaro, nel Lapidario e nella sala ‘le porte della Cattedrale’. "Le installazioni - ha spiegato Gup Alcaro - nascono dalla suggestione che i personaggi delle metope evocano, ho provato a immaginare i mondi che rappresentano. Sonoramente ne viene fuori una sorta di giungla, di suoni bestiali, alle volte un po’ inquietanti, che suggeriscono la stranezza di questi personaggi: personaggi mostruosi perché diversi, ma con una loro sensibilità".

Sabato alle 16.30 e alle 19 Michela Lucenti, coreografa, danzatrice e capofila del collettivo Balletto civile presenta ‘Gente. Spettacolo itinerante per luoghi insoliti’, che si sviluppa in alcuni dei luoghi più simbolici della città con azioni danzate che nascono tra gli spettatori. Mentre domenica, alle 17 e alle 19, è la volta di Le Théâtre du Centaure, tra le più importanti compagnie equestri presenti in Europa, con una delle sue storiche ed emozionanti performance in sella ai cavalli, ‘Surgissements. Apparizioni inattese dell’attore centauro negli spazi quotidiani’ con due artisti acrobati, che diventano un tutt’uno con il loro animale e attraversano il sito Unesco. Per il programma completo: visitmodena.it., unesco.modena.it o emiliaromagnateatro.com. Gli appuntamenti sono gratuiti, compresi gli accessi ai Musei del Duomo, con orario continuato: venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Mentre per alcune iniziative, come le visite guidate e i laboratori, è necessaria la prenotazione su visitmodena.it. Questa edizione è sostenuta dal ministero del Turismo nell’ambito.