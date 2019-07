Modena, 18 luglio 2019 - Tragedia questa mattina in via Alassio, nella prima periferia della città. Una donna di 77 è stata trovata dagli agenti in una pozza di sangue nell'appartamento di un palazzo nel quale viveva assieme al marito. Secondo quanto trapela, a ucciderla sarebbe stato il marito, 88 anni, che è sotto interrogatorio da parte della polizia. Si tratterebbe, dunque, di un ennesimo cado di femminicidio avvenuto in ambito familiare: l'arma usata per togliere la vita alla donna è un grosso coltello.

Gli agenti della scientifica (video) è al lavoro nell'appartamento dove è avvenuta la tragedia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO