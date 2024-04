Omicidio di Lesignana, Nebbioso condannato a 12 anni

Modena, 24 luglio 2015 - Il 52enne Giovanni Nebbioso è stato condannato in primo grado a dodici anni di carcere questa mattina in tribunale a Modena per il delitto di Lesignana (foto), avvenuto nel settembre del 2013. Nebbioso ha ucciso a colpi di pistola Lorenzo Burani, reggiano, di 38 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto quattordici anni per il 50enne accusato di omicidio volontario aggravato. L’omicidio di Lesignana avvenne perché Burani stava aiutando il coinquilino di Nebbioso a traslocare: l’omicida, disoccupato, temeva, vista la situazione, di restare senza casa oltre che senza lavoro. Questo, secondo quanto hanno chiarito le indagini, il movente del delitto, avvenuto sulle scale dell’abitazione, un condominio di via Sabatin.