Onda d’urto. Travolta anche la sede della Cgil

L’onda d’urto ed i frammenti dei mattoni volati via a seguito della esplosione della abitazione di via Marri è stata tale, non solo da essere percepita in tutta la frazione ed aver messo in allarme l’intera popolazione, ma da raggiungere e danneggiare molte abitazioni anche a distanza. La sede locale della Cgil in via Chiesa Sud, dove il sindacato si è trasferito da un paio d’anni, dopo aver dovuto abbandonare i locali originari a causa del terremoto del 2012, è tra queste. Si trova in linea d’aria a un centinaio di metri di distanza dallo scoppio. Sul posto ieri si è recato anche Maurizio Guidotto, coordinatore Cgil distretto di Carpi.

Guidotto, quando ha appreso la notizia?

"Io l’ho appreso stamattina (ieri, ndr) dal nostro responsabile del sindacato pensionati che abita a Rovereto, non molto distante dalla sede, che dopo aver sentito il forte boato si è recato sul posto. E’ stato lui ad avvisarmi".

Quali danni ha potuto constatare?

"Io subito di prima mattina mi sono quindi recato ad accertarmi dell’accaduto. La vetrata era infranta e l’arredo interno danneggiato. Nessun danno comunque alle pareti. Per il momento abbiamo chiuso la sede ed abbastato la saracinesca, che normalmente resta sempre alzata. Poi stiamo cercando di ripristinare l’operatività della sede il prima possibile".

È stato un urto molto violento?

"Ho potuto verificare che pezzi di mattone per la violenza con cui sono stati scaraventati hanno divelto anche una ringhiera. Per fortuna, dato l’orario dell’esplosione, nessuno transitava in quel momento nei paraggi e non ci sono stati morti".

Anche i vostri vicini hanno subito danni?

"Per assurdo accanto c’è una fiorista e lì non è successo nulla".

Alberto Greco