Open day per conoscere il gattile intercomunale

Oggi, dalle ore 14 alle 17, il gattile intercomunale di Modena apre al pubblico con un open day per offrire a tutti l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una famiglia. Sarà un’occasione anche per conoscere il nuovo gestore, Felix&Co odv.

Nel corso della giornata i volontari del gattile spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura e daranno informazioni sulle modalità per adottare uno dei tanti mici ospitati, di cui alcuni speciali come Osborne, 15 anni e ancora tanta grinta, ipovedente e con lieve insufficienza renale che lo obbliga a seguire una dieta specifica, o il più giovane Fender che a 5 anni ha una congiuntivite bilaterale e una rinite cronica, ma è sempre in cerca di coccole. Il programma del pomeriggio prevede attività per i bambini, anche all’aperto, gadget informativi in distribuzione e un piccolo buffet per i visitatori.

Il gattile intercomunale ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere o sequestrati dalla pubblica autorità. Sono circa 80 i mici attualmente ospitati; ogni mese entrano nella struttura circa 40 nuovi gatti, ma solo una ventina riescono a essere restituiti ai loro proprietari, spesso a causa della mancanza di identificazione obbligatoria. Nel 2024 il gattile ha accolto 191 cuccioli e ha raggiunto 240 adozioni totali.