Il Centro Impiego di Carpi è alla ricerca di un operaio per mansioni di controllo qualità teli e eventuale rammendo preferibilmente con esperienza per tessitura. La sede di lavoro è a Carpi. Alla persona assunta si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. Si raccolgono candidature fino al 05 giugno. Sempre il Centro Impiego di Carpi per conto di European Cleaning srl ha avviato la ricerca di 2 addetti alle pulizie preferibilmente con esperienza per galleria e parcheggio da impiegare per il Centro Commerciale Borgogioioso di Carpi. E’ richiesta disponibilità a svolgere lavoro a tempo parziale di 15 ore settimanali con i seguenti turni: 6.30-9,15.00-17.30 e 17.30-19. Alle persone da assumere di offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it