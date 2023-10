Orario prolungato nei nidi e consulenze per le famiglie

Prolungamenti di orario nei nidi, innovativi percorsi di maternage e di consulenza educativa dedicati ai genitori. Sono questi alcuni dei nuovi servizi educativi dedicati alla prima infanzia per le famiglie residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese che iniziano con il nuovo anno scolastico grazie a Zeroseiplus, un progetto selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nello specifico, prenderà il via a Vignola, Castelvetro e Guiglia a partire da novembre Piccoli Passi, un servizio per bambini da 12 mesi a 3 anni caratterizzato da giochi e attività di socializzazione. Questo percorso focalizza l’attenzione sulla genitorialità in una prospettiva di corresponsabilità educativa con il personale educativo e con le altre famiglie. Da novembre a giugno sarà invece attivo a Spilamberto un servizio di prolungamento orario per chi frequenta il nido "Le Margherite". Questo servizio vuole venire incontro alle famiglie iscritte che, per motivi lavorativi, non riescono a ricongiungersi ai propri figli entro il normale orario di funzionamento. Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana dalle 16.15 alle 18. Oltre alla custodia dei bambini, saranno organizzate contestualmente nuove attività e laboratori creativi. Presso le Biblioteche Comunali di Savignano sP, Spilamberto e Zocca sarà poi attivo da novembre a maggio il servizio di maternage dedicato all’accoglienza di bambine e bambini (0-3 anni) insieme agli adulti di riferimento. Tutti i servizi del progetto Zeroseiplus sono gratuiti e riservati alle famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese con Isee fino a 15.000 euro. Per accedere è necessario partecipare al bando sul sito di progetto www.lalumaca.orgzeroseiplus.

Iscrizioni entro il 23 ottobre. m.ped.