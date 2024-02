Organizzare eventi, al via le iscrizioni

Al via la nuova edizione di "Inside live: performing & media arts", il corso di formazione per organizzatore di eventi, promosso da ForModena e dal Centro Musica del Comune di Modena, al quale è già possibile iscriversi. Obiettivo del corso professionale, della durata di 480 ore tra lezioni, project work e stage, è formare figure in grado di ideare, pianificare, organizzare e gestire spettacoli site specific di musica e media arts, con competenze tecniche e artistiche, capaci di relazionarsi con artisti, partner, sponsor, donor e amministrazioni pubbliche e di gestire le complessità burocratiche legate a questo tipo di eventi.

Il corso pone particolare attenzione all’organizzazione di eventi di media arts site specific e, quindi, anche all’interno di musei, gallerie d’arte e in generale di luoghi non destinati allo spettacolo dal vivo, dove si sperimenta in modo innovativo quella contaminazione fra le diverse arti che è tra le caratteristiche principali di Modena di Città Creativa Unesco per le Media Arts. Cofinanziato con risorse del Programma Fondo sociale plus 2021-2027 della Regione Emilia Romagna, il corso è pensato per permettere ai partecipanti sia l’inserimento lavorativo in azienda sia lo sviluppo di progetti imprenditoriali autonomi, ed è aperto a un massimo di 12 allievi. L’iscrizione è gratuita e si può effettuare fino a lunedì 26 febbraio. La scheda di iscrizione, completa di tutte le informazioni, e il bando si trovano sui siti di ForModena (www.formodena.it) e del Centro Musica (www.musicplus.it). Per informazioni: Centro Musica: 059 203 4810, centro.musica@comune.modena.it; ForModena: 059 316 7611, elisabetta.chiari@formodena.it.