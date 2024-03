Ospedali al top. I dg: "Grande soddisfazione"

Balzo in avanti (15esimo posto) per il Policlinico, scende di 4 posizioni l’ospedale civile di Baggiovara mentre quello di Sassuolo si piazza saldamente all’81esimo posto e compare nei 131 migliori nosocomi italiani. La classifica dal magazine statunitense Newsweek premia, in generale, tutte le strutture dell’Emilia Romagna. Sassuolo, che conta oggi 250 posti letto ed è riferimento per l’Area Sud della provincia di Modena, soprattutto per le specialità chirurgiche e per un punto nascita che è il secondo del territorio, si piazza al 81° posto su un totale di 131 strutture ai massimi livelli, davanti a realtà ben più grandi e note. Il settimanale Usa fa sapere che l’ospedale di Sassuolo è stato scelto per la particolare "soddisfazione dei pazienti", secondo le analisi condotte utilizzando i migliori dati disponibili e verificati grazie ad appositi sondaggi, condotti da diverse compagnie di assicurazione dopo il ricovero e da indicazioni di medici e specialisti ai loro pazienti. "Una grande soddisfazione" dice il direttore generale Stefano Reggiani. "Ad oggi abbiamo ottenuto uno ‘score’ del 72.28%, e lavoreremo perché questo importante risultato, che premia il lavoro di tutte le nostre equipe, possa migliorare ancora". Tra le strutture regionali, Sassuolo si piazza al 10 posto su un totale di 14 presenti per il “World’s Best Hospital” 2024. Soddisfatto anche Caludio Vagnini, dg del Policlinico e di Baggiovara: "Vedere il Policlinico e l’ospedale civile al 15° posto e al 24° posto di una graduatoria nazionale è una soddisfazione perché conferma l’apprezzamento per il grande lavoro svolto tutti i nostri professionisti al servizio della comunità"

In Emilia-Romagna, la struttura sanitaria più in alto nella graduatoria è il Sant’Orsola di Bologna, al quinto posto, seguito dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in 14esima posizione.