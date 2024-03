Ospedali, arrivano 185 milioni di euro

Disco verde della commissione Politiche per la Salute presieduta da Ottavia Soncini al Programma pluriennale di investimenti in Sanità, un piano da 445 milioni di euro tra risorse statali e regionali. "Vogliamo ammodernare la rete ospedaliera per dare sempre maggiori risposte ai problemi dei cittadini, puntando su tecnologia e impegno per nuove sale operatori e nuove strutture", spiega l’assessore alla Salute Raffaele Donini (nella foto).

A Modena e provincia arriveranno 184,7 milioni di euro di cui 126 milioni di euro per il nuovo ospedale di Carpi, 2 milioni completare il nuovo ospedale di Finale Emilia, 1,48 milioni per ultimare la Casa della Salute di Modena Sud Ovest, 540.000 euro per la Casa della Salute di Castelfranco, 1,98 milioni per ristrutturare l’ospedale di Mirandola, 137.000 euro per la telemedicina, 43,8 milioni di euro per interventi antisismici all’ospedale di Modena, 4,5 milioni di euro per l’area materno-infantile dell’ospedale di Modena, 4,5 milioni per l’ospedale di Baggiovara.

