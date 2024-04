Oss, consegnati undici diplomi

Grazie ai fondi Pnrr nella Bassa modenese è stato positivamente concluso nei giorni scorsi un valido progetto di inserimento lavorativo rivolto alle donne. Sono, infatti, 11 le donne, tra i 19 e i 54 anni, di cui sei di nazionalità extra europea e cinque di nazionalità italiana, selezionate dal Centro per l’Impiego, nove residenti e/o domiciliate in un comune Ucman e due nel Comune di Mirandola, e per le quali, a causa di motivi vari, era stato in passato difficile l’inserimento nel mondo del lavoro, che nei giorni scorsi hanno ricevuto i Certificati di Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS). Tutte avevano frequentato un percorso di 1000 ore di formazione in presenza, di cui 450 di stage, promosso attraverso una collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Centro per l’Impiego di Mirandola, Servizi Sociali di Ucman e del Comune di Mirandola, ASP comuni modenesi Area Nord, Azienda USL e ForModena, ente di formazione che ha messo a disposizione docenti qualificati e aule attrezzate con letto, dispositivi per la movimentazione, attrezzature specifiche per l’igiene e la medicazione. Il progetto ha evidenziato l’impegno per includere attivamente le donne nel mercato del lavoro, offrendo loro opportunità di sviluppo professionale e di conseguire l’autonomia economica, un passo significativo verso una società più giusta e inclusiva, come previsto nelle finalità del Pnrr GOL che ha consentito alle allieve di percepire anche un’indennità di frequenza.

al. gr.