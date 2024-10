Ottobre rosa, eventi e screening

Ottobre è ‘rosa’ perché è il mese tradizionalmente legato, in tutta Italia, alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare il tumore al seno ma anche il tumore del collo dell’utero e il tumore del colon retto e di sensibilizzazione generale, sia verso le donne sia verso gli uomini, su questo tema. Sottoporsi regolarmente agli screening è infatti l’unico modo per riuscire a diagnosticare precocemente il tumore e intervenire con la terapia ma è molto importante agire anche sulla prevenzione adottando un sano stile di vita. Per ricordare a tutte le donne l’importanza dello screening l’Ausl di Modena organizza, in particolare ad ottobre, una serie di eventi in tutto il territorio della provincia: il programma viene aggiornato ed è consultabile nel sito di Ausl Modena www.ausl.mo.it/ottobre-rosa o nelle pagine web dei singoli Distretti sanitari (Modena, Castelfranco, Vignola, Pavullo, Sassuolo, Carpi, Mirandola). Gli eventi sono organizzati con la collaborazione delle associazioni di volontariato e dei Comuni. Ecco gli eventi principali in ogni Distretto sanitario. A Carpi il 19 ottobre alla Casa della comunità si terrà l’evento pubblico ‘Con tutto il core team’ per parlare con i professionisti sanitari della Breast Unit, l’Unità che si occupa della diagnosi e del trattamento del tumore al seno all’interno dell’ ospedale Ramazzini, e per camminare insieme ricordando l’importanza dello screening. L’incontro dal titolo ‘Con tutto il core team’ inizierà alle 8.30 con la camminata della salute e proseguirà alle 9.30 con gli interventi. A Modena si segnala il 17 ottobre alle ore 18 l’evento al Centro screening mammografico dell’Ausl al Policlinico (ingresso 22): verrà presentato il libro “Cara Laura... Cara Agata”... di Laura Scaltriti e saranno presenti alcuni professionisti sanitari per parlare dell’importanza dello screening.