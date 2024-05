Paese in lutto per l’ultimo saluto a Marco Guerri

Una cerimonia toccante ma composta. Ieri mattina, nella chiesa parrocchiale di Sestola si è tenuto il funerale del Capo Reparto Marco Guerri. I Vigili del fuoco del Comando di Modena hanno salutato il collega assieme alle tante persone presenti e lo hanno accompagnato nell’ultimo viaggio, stringendosi attorno alla famiglia. Tantissimi i mezzi dei vigili del fuoco parcheggiati all’esterno della chiesa, in segno di rispetto e vicinanza. All’uscita del feretro il picchetto d’onore, il silenzio e la commozione dei colleghi. Il Capo Reparto Marco Guerri prestava servizio presso il Distaccamento di Vignola ed era specializzato in tecniche SAF, soccorso fluviale, soccorso Neve e Ghiaccio e nel 2021 è diventato istruttore SAF basico. Sempre dedito all’impegno nel Corpo Nazionale, ha lasciato un grande vuoto tra il personale del Comando di Modena. Guerri è deceduto all’improvviso lo scorso 20 maggio nella sua abitazione di Spilamberto e, per stabilire le esatte cause del decesso la procura aveva disposto accertamenti. Nel corso della cerimonia, ieri, i colleghi hanno ricordato Marco in tutte le sue funzioni. "Era un pompiere a 360 gradi – hanno detto – era presente sempre, dal terremoto alle alluvioni. Era un istruttore preparato ed un collega fedele". Ieri i colleghi di Guerri sono arrivati da diverse parti di Italia per dargli l’ultimo straziante addio addio.

Valentina Reggiani