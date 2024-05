Pallavolo, la forza delle atlete: "Vogliamo puntare al successo"

La pallavolo è stata da poco introdotta nel C.R.P ma ha riscosso molto successo, coinvolgendo anche ragazze provenienti da diversi paesi della provincia di Modena. Il C.R.P dirige quattro squadre di pallavolo femminili, divise in differenti categorie che vanno dai 7 ai 18 anni, guidate da allenatori di grande esperienza come Gianluca Bruzzi, Marcello Grani e Massimo Micheli. Le ragazze si allenano nella palestra di Pievepelago d’inverno, mentre d’estate nel campo da beach volley, situato accanto ad essa. "Le nostre pallavoliste partecipano ad un campionato di livello provinciale" dice l’allenatore Gianluca Bruzzi che oltre ad allenare la squadra di Pieve allena da quindici anni anche la squadra della Spezzanese. "In questi anni ho visto crescere molto le giovani atlete, sono progredite notevolmente". Lo scorso anno, nella stagione 2022-23, le ragazze del C.R.P Under 18 sono riuscite a conquistare la vittoria al Campionato provinciale primaverile nella partita finale disputata a Pievepelago, supportate dal caloroso tifo degli amici e dei sostenitori di casa. Ci è voluto tempo, ma dopo molte sconfitte ce l’hanno fatta e hanno conquistato la vittoria, meritata perché le nostre pallavoliste si sono sempre impegnate senza mai arrendersi. Quest’anno le nostre giovani ragazze si sono imbattute in alcune difficoltà ma non si arrendono, stanno dando il meglio, grazie al loro impegno e al gioco di squadra siamo sicuri che ribalteranno la classifica. L’allenatore Gianluca Bruzzi afferma anche di essere molto fiero delle sue giocatrici, "il mio obiettivo è quello di far crescere squadre che sappiano essere sempre più forti e competitive in campo ma anche creare un gruppo coeso che si sappia divertire e condivida i valori fondamentali dello sport, dell’amicizia e del fair play".