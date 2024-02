Pantarei cade, secondo posto lontano

Può costare caro il ko 27-22 subitodalla Pantarei Modena a Tavarnelle nella 4^ di ritorno di Serie A Bronze. La quinta sconfitta in 11 gare ha fatto precipitare i gialloblù al 3° posto a -2 dal Prato, e a 5 gare dalla fine l’obiettivo del 2° posto (solo prima e seconda fanno la Poule promozione, le altre quella retrocessione) si fa tutto in salita per i ragazzi di Sgarbi. MODENA: Stallo 2, Martinelli, Pugliese 8, Gollini 1, Prandi, Boni 1, Morselli, Bernardi, Pollastri 3, Dalolio 3, Caretti, Gualtieri, Vaccari 1, Bruni, Petrillo 1, Gibertini 1. All. Sgarbi.